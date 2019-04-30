Четыре вопроса губернатору Прикамья

Губернатор Максим Решетников провел встречу с жителями Прикамья, которые направили личные обращения через инстаграм-аккаунт и приемную губернатора.

В частности, он побеседовал с жительницей микрорайона Северный поселка Углеуральский Губахинского городского округа Анастасией Гамрановой. Анастасия Алексеевна – многодетная мама, у нее пятеро детей. Она рассказала, что у них в поселке нет Интернета, и детишкам сложно выполнять домашние задания и искать дополнительную информацию по школьным предметам.

В поселке Северный появится Интернет

- У нас в поселке нет Интернета, у меня трое детей несовершеннолетние -школьники, а сейчас все школьные домашние задания делаются через Интернет, даже журналы и дневники электронные, - объяснила она. – Мы не раз обращались к поставщикам, но они нам отказывали, говорили, что это нерентабельно.

Представители Министерства информационного развития и связи Пермского края заявили: «Обозначены сроки подключения вашего поселка к Интернету – это конец июня 2019 года». В новом учебном сезоне детишки со всего поселка смогут пользоваться высокоскоростным Интернетом.

Работы проводит Ростелеком. Будут использованы новые технологии - беспроводной Интернет.

- Это позволит не только одну улицу подключить, но и весь поселок, - отметил глава Прикамья Максим Решетников.

Жители Дубровки смогут заниматься спортом

Елена Викторовна Моисеева приехала из деревни Дубровка Коми-Пермяцкого округа. Она работает заведующей Дубровский основной школы. - От себя и от всех жителей нашей деревни и близлежащих поселений рассказываю о нашей проблеме: нам нужна спортивная площадка, в нашей школе никогда не было спортзала, а дети очень хотят заниматься спортом, - поделилась она.

- Сколько у вас детишек учится? – уточнил Максим Решетников.

- 40 детей, - ответила Елена Викторовна. – Но на спортивной площадке хотели бы заниматься не только учащиеся школы, но и все жители.

- Если вы обещаете, что заниматься будут не только дети, но и взрослые, тогда другое дело, - пошутил губернатор.

Как пообещали руководители района, в мае состоится конкурс по выбору подрядчика. А уже в августе этого года жители Дубровки смогут полноценно заниматься спортом на новой площадке. На спортплощадке будет игровое поле для игры в баскетбол, волейбол и футбол с прорезиненным покрытием, освещением и ограждением.

Максим Решетников попросил предусмотреть калитку в ограде, чтобы была возможность ее открыть самим жителям или директору школы для доступа и утром, и вечером. Люди должны иметь возможность заниматься спортом в удобное для них время, и зимой, и летом.

В деревню Копально будет проложен газ

До ухода на пенсию Людмила Ивановна Шибанова работала учителем в Копалинской школе.

- Я приехала после пединститута в деревню Копально Чусовского района 30 лет назад, - рассказала она. - И все эти годы жителям обещали газифицировать деревню, но газа так и нет. Сейчас дома отапливаются по старинке - дровами. Всего в деревне Копально 178 двухквартивных и частных дома.

- Людмила Ивановна, ваша деревня включена в перечень адресов на газификацию с привлечением средств федерального бюджета в рамках программы « Социальное развитие села», - сообщил Максим Решетников.

Представители профильного министерства по просьбе губернатора проинформировали: в конце мая будет выбран подрядчик, работы начнутся с середины июня и завершатся к октябрю этого года. В деревне Копально проведут 4 километра газопровода, газ будет доведен до фасадов домов.

Губернатор отметил, что необходимо сообщить жителям деревни, какие компенсации положены пенсионерам и льготным категориям граждан по подключению газа к домам.

Максим Решетников попросил Людмилу Ивановну обязательно сообщать, если будут возникать какие-то проблемы с газификацией Копально.

- Если будет что-то не так, пишите мне на страницу в Инстаграм, мы обязательно отреагируем, - пообещал губернатор. - Давайте вместе держать это дело на контроле.

Современные ФАПы для поселений

На прием к губернатору пришел и индивидуальный предприниматель из поселка Комарихинский Чусовского района Вадим Плотников.

- Фельдшерско-акушерский пункт в нашем поселке находится в плачевном состоянии, и это одна из самых острых проблем у нас, - поделился он.

Поселок Комарихинский включен в перечень населенных пунктов, где за счет краевого бюджета будут построены современные модули для ФАПов, со всей необходимой инфраструктурой. Этот список строительства новых ФАПов сейчас был расширен в связи с дополнительным финансированием из федерального бюджета, направленного на реализацию национальных проектов.

Сдача нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке планируется на конец сентября. ФАП откроет свои двери и начнет принимать пациентов после получения лицензиции – в ноябре. Он будет оснащен процедурным кабинетом, совмещенным с прививочным, гинекологическим креслом, кабинетом физиотерапии. Также в ФАПе предусмотрены помещение для хранения лекарственных средств, санузел для больных и персонала.

Максим Решетников поручил руководителям краевого Минздрава и главе Чусовского района проинформировать жителей поселка о том, какие медицинские услуги можно будет получить в новом ФАПе. Он также предложил его оснастить высокоскоростным оптическим Интернетом, чтобы можно было удаленно получать телеконсультации квалифицированных специалистов.

Важно не только оснащать ФАПы современным оборудованием, но и обеспечить их квалифицированными кадрами. Житель поселка Комарихинский Вадим Плотников также обратил внимание на нехватку медперсонала в ФАПе.

- Сейчас там работает один фельдшер, второй - приезжает из соседнего поселка, да и то в скором времени собирается на пенсию, - рассказал он.

Губернатор поддержал вопрос обеспечения ФАПов грамотным фельдшерским составом и предложил обучить по целевому набору местную молодежь в пермских медицинских колледжах.

- Очевидно, что если в поселке живет 1200 человек, то фельдшер там будет нужен. Сами понимаете, несмотря на все программы стимулирования врачей для переездов, необходимо готовить местных специалистов, - подчеркнул Максим Решетников.

Ежемесячно на имя губернатора поступает большое количество обращений. Так, за 1 квартал 2019 года зарегистрировано более 2 000 обращений, не считая запросов в инстаграм-аккаунт. Больше всего жителей Пермского края волнуют вопросы:

1. Предоставления коммунальных услуг;

2. Благоустройства городов и поселков;

3. Улучшения жилищных условий;

4. Лечения и оказания медицинской помощи.