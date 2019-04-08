2019-04-08T17:07:47+03:00
Дом. Семья

«Боялись, что не спасем » Волонтеры пристраивают кошку с трагичной судьбой

Пока Заварка живет в пермском приюте
Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Заварка позирует на камеру.Заварка позирует на камеру.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Мама, какая милая кошка, а можно мне такую? - маленькая Яна дергает маму за пальто и показывает пальчиком на рыжего пушистика. На «Пермской ярмарке» в выходные прошла выставка кошек. Можно было приобрести котика любой породы на любой вкус и цвет. А самым неравнодушным пермякам предлагалось совершенно бесплатно взять домой кошку из приюта «Дозор».

- Все наши кошки стерильны, привиты и без паразитов, - рассказывает волонтер приюта. - Большой ажиотаж на выставке вызвала кошка Заварочка - рыжий комочек доброты с очень трагичной судьбой.

Заварочка ищет хозяев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заварочка ищет хозяев.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказала нам волонтер Ирина, Заварку они почти с боем отбили у одной «кошатницы» - у женщины в квартире одновременно проживали 35 кошек.

- Когда мы принесли в приют Заварку, она была в плачевном состоянии, у нее торчали ребра, и сперва даже думали, что она не жилец. Но рыжая бестия оказалась живучей, регулярный уход поднял Заварку на ноги, и она ожила. А через три недели ее уже приютила одна семья, у которой уже была кошка.

Но счастье Заварки было недолгим.

– Мы очень удивились, когда нам принесли Заварку обратно, - рассказывает волонтер. - Хозяева объяснили им, что она не понравилась прежней кошке и та ее постоянно била, поэтому ей будет лучше в приюте. Заварка мило позирует перед посетителями в надежде на то, что сможет приобрести себе новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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