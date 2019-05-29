В Перми в результате ДТП пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-29T11:08:29+03:00

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В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД по Перми, днем 28 мая в районе дома 45 по Белинского водитель автобуса совершил резкое торможение, чтобы избежать ДТП, в результате чего в салоне упал 7-летний мальчик. Пострадавшего отправили в детскую клиническую больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили начальника управления специальной связи за ДТП, в котором погибла беременная женщина. Начальник управления специальной связи по Пермскому краю признан виновным в смертельном ДТП. По версии следствия, в марте 2018 года на трассе «Екатеринбург-Пермь» 38-летний начальник управления специальной связи превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU