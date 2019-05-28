2019-05-28T14:19:10+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили начальника управления специальной связи за ДТП, в котором погибла беременная женщина

Также в аварии пострадали 30-летний мужчина и 2-летний ребенок
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Начальник управления специальной связи по Пермскому краю признан виновным в смертельном ДТП. По версии следствия, в марте 2018 года на трассе «Екатеринбург-Пермь» 38-летний начальник управления специальной связи превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии погибла 31-летняя беременная женщина водитель. Также пострадали пассажиры в женщины. Тяжелые травмы получили 31-летний мужчина и 2-летний ребенок. Виновник ДТП также был отправлен в больницу с тяжелыми травмами.

- В ходе предварительного следствия для максимально полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств по уголовному делу проведен комплекс следственных действий. Допрошены потерпевший, десятки свидетелей, проведены осмотры и выемки интересующих следствие вещественных доказательств, которые подвергнуты соответствующим экспертным исследованиям, проведен комплекс судебных экспертиз. С занимаемой должности осужденный уволен, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Виновника аварии приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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