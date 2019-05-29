«Внезапно раздался взрыв, и начался пожар». В соцсетях появилось видео ЧП на Соликамском заводе

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-29T10:24:31+03:00

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Во вторник, 28 мая, в социальных сетях появилось видео. Автор ролика утверждает, что на ролике 9 цех Соликамского магниевого завода, где 22 мая произошел взрыв.

На видео видно, что в цеху работали три человека. Один рабочий склонился над агрегатом, а двое других ждали в стороне. Внезапно раздался взрыв, в воздух поднялся столп искр и оборудование загорелось. Рабочий, который находился ближе всех к месту взрыва куда-то побежал. Оставшиеся мужчины спокойно смотрели на горящее оборудование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="586" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/711608" frameborder="0"></iframe> Видео с места ЧП на Соликамском заводе телекана Соль- ТВ.

Автор поста сообщает, что в ЧП есть пострадавшие.

- Пострадал один человек, сейчас он находится в Березниковском ожоговом центре с ожогами лица и рук, требуется пересадка кожи, - отмечается в подписи к видео.

На заводе корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что в ближайшее время подготовят официальный комментарий.

ИСТОЧНИК KP.RU