«Внезапно раздался взрыв, и начался пожар». В соцсетях появилось видео ЧП на Соликамском заводе
Во вторник, 28 мая, в социальных сетях появилось видео. Автор ролика утверждает, что на ролике 9 цех Соликамского магниевого завода, где 22 мая произошел взрыв.
На видео видно, что в цеху работали три человека. Один рабочий склонился над агрегатом, а двое других ждали в стороне. Внезапно раздался взрыв, в воздух поднялся столп искр и оборудование загорелось. Рабочий, который находился ближе всех к месту взрыва куда-то побежал. Оставшиеся мужчины спокойно смотрели на горящее оборудование.
Видео с места ЧП на Соликамском заводе телекана Соль- ТВ.
Автор поста сообщает, что в ЧП есть пострадавшие.
- Пострадал один человек, сейчас он находится в Березниковском ожоговом центре с ожогами лица и рук, требуется пересадка кожи, - отмечается в подписи к видео.
На заводе корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что в ближайшее время подготовят официальный комментарий.
ИСТОЧНИК KP.RU