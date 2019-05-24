Два жителя Прикамья жестоко изнасиловали женщину

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-24T06:27:15+03:00

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В Пермском крае осудили двух жителей Чердыни за избиение и изнасилование местной жительницы. По версии следствия, в сентябре 2018 года женщина пришла в гости к своему знакомом, где находились еще несколько мужчин. Двое местных жителей избили женщину и жестоко изнасиловали. После чего один из злоумышленников избил до смерти одного из гостей.

Насильников задержали. Суд признал их виновными и назначил 32-летнему местному жителю за изнасилование и избиение, после которого мужчина умер, 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его 29-летнего соучастника приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудят за секс с 12-летней девочкой. В Горнозаводске 22-летний житель Прикамья предстанет перед судом за секс с 12-летней девочкой. Следствие установило, что в 2016 году в доме общих знакомых молодой человек совершил половой акт с несовершеннолетней подругой. Парень знал, что девочке нет и 14, но это его не остановило.

ИСТОЧНИК KP.RU