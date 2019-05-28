Краевой политехнический колледж в Чернушке станет центром компетенций для нефтегазовой отрасли

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-28T15:20:59+03:00

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Сегодня, 28 мая, губернатор Пермского края Максим Решетников находится в рабочей поездке в Чернушке. В рамках визита глава региона посетил Краевой политехнический колледж. Сегодня на его базе готовят работников по 24 образовательным программам (13 специальностей и 11 профессий).

Как отметил директор колледжа Михаил Азанов, по инициативе колледжа Союз Ворлдскиллс в этом году добавил новую компетенцию – монтаж и эксплуатация газового оборудования. Губернатор Максим Решетников пообщался с победительницей Финала национального чемпионата Worldskills по компетенции «Добыча нефти и газа» Галиной Фоменовой.

По словам девушки, она планирует получить высшее образование по выбранному направлению. Подготовка и участие в чемпионатах Worldskills дает возможность получить практические навыки, возможность проявить себя. «Уже несколько работодателей предложили мне работать у них. По началу я испугалась, что вокруг меня только мальчишки, но я просто сделал то, что я умею, и все получилось», — поделилась Галина.

Губернатору представили учебный полигон транспортировки газа и обслуживания газового оборудования по специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».Специализированный центр компетенций Worldskills создан на базе многофункционального центра прикладных квалификаций, где проводится обучение, переподготовка и независимая оценка профессиональных квалификаций работников нефтяной промышленности. За 2018 год обучение и переподготовку на базе Колледжа прошли 2717 работников Лукойл-Пермь.

По итогам визита в колледж губернатор поручил Министерству образования и науки Пермского края рассмотреть возможности привлечения студентов из Башкирии для обучения в техникуме, а также открыть подготовку по газовому делу. Минэнергетики и тарифов Прикамья дано поручение обсудить с «МРСК Урала» возможность их участия в развитии центра компетенций и переподготовки на базе колледжа в Чернушке.

Отметим, Пермский край принимает активное участие в чемпионатах Worldskills. По итогам состязаний в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 сборная Пермского края завоевала 6 медалей различного достоинства и 3 медали за мастерство. Победители и призеры Нацфинала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс защитить честь российского флага на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) развивается в рамках платформы «Россия – страна возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU