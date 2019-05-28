Летом начнется проектирование ТПУ «Мотовилиха»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-28T15:15:48+03:00

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Губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора АО «РЖД» Андрей Старков провели рабочий выезд, в рамках которого им представили концепцию ТПУ «Мотовилиха» и территории рядом с ним.

Будущий вокзальный комплекс предполагается построить в Мотовилихинском районе в створе улиц Смирнова, Славянова, ул. Восстания и железной дорогой. На площадке ТПУ «Мотовилиха» появится новая пассажирская станция «Мотовилиха» с пассажирским зданием для связи краевого центра с северными и северо-восточными районами края, автовокзал для пригородного и междугородного сообщений в вышеуказанных направлениях, остановочные пункты для городского автобусного и трамвайного сообщения, а также сопутствующие предприятия торговли и сервисного обслуживания пассажиров.

Также губернатору и представителю РЖД презентовали концепцию развития территории вокруг транспортно-пересадочного узла. По словам главного градостроителя проекта ООО «Ленгипрогор» Ольги Кириленко, сейчас рассматриваются варианты размещения на освобождающейся территории и пустующих сейчас участках коммерческой и жилой застройки.

Губернатор Максим Решетников обратил внимание на то, что необходимо ещё на этапе разработки концепции учитывать интересны всех групп населения. В частности, нужно сразу запланировать строительство социальной инфраструктуры, чтобы все новое жилье было обеспечено детскими садами и медучреждениями. Также глава региона поручил рассмотреть вариант размещения разворотного кольца и отстойника для поездов как до переезда в сторону «Мотовилихинских заводов», так и после, чтобы выбрать наиболее оптимальное место.

Кроме того, проект ТПУ «Мотовилиха» предполагает строительство новой железнодорожной станции, автовокзала и обустройство прилегающей территории. Для развития муниципальной транспортной сети предполагается строительство новой трамвайной линии, которая соединит Мотовилихинский район с центром города и ТПУ «Пермь-II».

Предполагается, что окончательное решение по срокам реализации проектов транспортно-пересадочных узлов будет озвучено осенью этого года. Планируется, что концепция ТПУ и близлежащей территории будет доработана в течение июня, в июле начнется проектирование будущего вокзального комплекса и транспортных развязок.

Заместитель генерального директора АО «РЖД» Андрей Старков отметил, что все утвержденные договоренности сторон сохраняются, а выездное совещание было необходимо для координации действий сторон по начатым проектам. Согласованность при реализации таких масштабных объектов очень важна.

В рамках рабочей поездки глава региона и представитель ОАО «РЖД» еще раз обсудили проекты, которые будут реализованы в Пермском крае, а также утвердились по ранее достигнутым договорённостям в части инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры региона.

Один из новых проектов – крайне важный для края, и прежде всего, для социально-экономического развития северных территорий – строительство Северного железнодорожного обхода. В разработке находятся еще ряд принципиально важных проектов: развитие Березниковско-Соликамского узла, создание ТПУ на базе станции Пермь II.

Напомним, в рамках сотрудничества с РЖД в Прикамье уже подписаны соглашения по реализации следующих масштабных инвестиционных проектов: модернизация железнодорожного направления Пермь-Соликамск, строительство нового железнодорожного моста через р.Каму, строительство ТПУ Пермь II. Из реализованных проектов- пересечение Транссиба и ул. Героев Хасана. Кроме того, планируется строительство железнодорожного обхода по ул.Вишерская и ул.Углеуральская, а также скоростного трамвайного сообщения на пл.Восстания-Парковый на участке Горнозаводского направления. Запустили два скоростных поезда «Ласточка», реконструированы ж/д-вокзал на Перми-I, ж/д-путепровод на пересечении Транссибирской магистрали с улицей Г. Хасана.

ИСТОЧНИК KP.RU