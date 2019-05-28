В ДТП на трассе в Прикамье пострадал 16-летний подросток

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-28T12:37:40+03:00

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ЧП произошло 27 мая на трассе Очер-Пермь. В аварии пострадал 16-летний парень.

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, 59-летний водитель «RENAULT MASTER» превысил скорость и столкнулся с автомобилем «CHEVROLET AVEO». В результате столкновения пострадал ребенок. Парню назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают обстоятельства происшествия. Всего а прошедшие сутки на территории Прикамья произошло 34 дорожно-транспортных происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель иномарки не справился с управлением и врезался в бетонный блок. Авария, в результате которой пострадала девушка, произошла 26 мая на улице Цимлянской. Как сообщили в ГИБДД по Перми, по улице Цимлянская со стороны Восточного обхода двигался автомобиль Volkswagen Polo. В результате аварии водителя и пассажира - 19-летнюю девушку отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU