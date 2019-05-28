СЕГОДНЯ 06:58 2019-05-28T06:58:28+03:00

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Авария, в результате которой пострадала девушка, произошла 26 мая на улице Цимлянской. Как сообщили в ГИБДД по Перми, по улице Цимлянская со стороны Восточного обхода двигался автомобиль Volkswagen Polo.

chp_59 В Перми водитель иномарки не справился с управлением и врезался в бетонный блок

-21-летний водитель, по предварительной информации, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил съезд дороги с последующим наездом на препятствие, - рассказали в ГИБДД по Перми.

В результате аварии водителя и пассажира - 19-летнюю девушку отправили в больницу. По факту ДТП проводится проверка уточняется все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в результате ДТП перевернулась легковушка. В воскресенье, 26 мая, в Березниках столкнулись две иномарке. В результате аварии легковышка оказалась на крыше. По сообщению очевидцев, в перевернутой машине находилась женщина. Она висела на ремне безопасности, но потом смогла самостоятельно выбраться

ИСТОЧНИК KP.RU