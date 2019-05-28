СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-28T12:23:27+03:00

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В ночь на 28 мая в Березниках загорелась квартира в пятиэтажном доме. Местные жители сообщили о возгорании в экстренные службы. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Известно, что дом, в котором произошел пожар ветхий, но там еще живут люди.

В Прикамье на ночном пожаре спасли 4 человек.

- Пожар начался в 03.14 28 мая. В квартире на четвертом этаже загорелся мусор, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Четверых человек эвакуировали пожарные, ещё четверо выбрались сами. В ЧП никто не пострадал.

Пожар удалось потушить за 15 минут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми загорелась высотка на шоссе Космонавтов. Пожар начался рано утром в понедельник 27 мая. О возгорании сообщили пользователи социальных сетей. Очевидцы выложили фотографии объятой темным дымом высотки.Информации о причинах пожара и наличии пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU