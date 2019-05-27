2019-05-27T06:54:36+03:00
Происшествия

В Перми загорелась высотка на шоссе Космонавтов

ЧП случилось утром 27 мая
Лилия Абибулаева
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Пожар начался рано утром в понедельник 27 мая. О возгорании сообщили пользователи социальных сетей. Очевидцы выложили фотографии объятой темным дымом высотки.

- Понедельник, 6:30 утра. Горит новый дом на ул.шоссе Космонавтов. Беда! - написали пермяки в соцсетях.

Информации о причинах пожара и наличии пострадавших пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пожаре в Прикамье погибли два человека. 23 мая в селе Бор Суксунского городского округа Пермского края загорелся жилой дом. На место ЧП выехали сотрудники пожарно-спасательной части, а также добровольные команды деревень.В результате пожара сгорел жилой дом, баня и автомобиль, поврежден рядом расположенный жилой дом. В пожаре погибли 55-летний хозяин дома и его 65-летний знакомый. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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