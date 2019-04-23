Администрация Перми объявила аукцион на ремонт Комсомольского проспекта

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-23T15:58:00+03:00

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После заключения договора подрядная организация преступит к масштабной реконструкции Комсомольского проспекта. Планируется, что строительные работы начнутся уже в 2019 году и завершатся в ноябре 2020 года. В рамках капитального ремонта расширят проезжую часть и тротуар, упорядочить парковки, реконструировать бульварную часть, установить скамейки, урны

В рамках капитального ремонта будет отремонтирована проезжая часть, ее ширина составит 10,5 метров на участке от улицы Монастырской до Комсомольской площади. Это позволит расширить пешеходную часть тротуара, упорядочить парковочные места и сохранить места установки опор наружного освещения на существующих местах, добавят дополнительные полосы для левого поворота в районе Октябрьской площади и полосы для движения велосипедистов.

Будет проведен ремонт бульварной части, где будет заменено покрытие на гранит, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения.

Реконструкцию главной артерии города начнут с участка от улицы Монастырской до улицы Пермской.

ИСТОЧНИК KP.RU