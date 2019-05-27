В Прикамье в результате ДТП перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 07:40 2019-05-27T07:40:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 26 мая, в Березниках столкнулись две иномарке. В результате аварии легковышка оказалась на крыше. Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в 16:00 26 мая.

По сообщению очевидцев, в перевернутой машине находилась женщина. Она висела на ремне безопасности, но потом смогла самостоятельно выбраться. Ее увезли на машине скорой помощи. О состоянии второго участника ДТП ничего не сообщается.

Обстоятельства аварии пока не известны.

Напомним, ранее мы писали о том, что маленькая девочка выпала из машины во время ДТП в Прикамье. В среду, 22 мая на трассе Коса - Сооликамск произошла авария, в результате которой пострадала маленькая девочка. 28-летняя девушка - водитель иномарки «Хонда Цивик» не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии малолетняя пассажирка вылетела из машины и получила серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU