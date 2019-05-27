Житель Перми до смерти избил свою мать

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-27T07:51:37+03:00

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В Кировском районе Перми местного жителя осудили за избиение собственной матери. По версии следствия, ЧП произошло в январе 2019 года.

Пьяный пермяк поссорился с матерью. Словесная перепалка перешла в драку. Мужчина стал избивать женщину. От полученных травм несчастная скончалась на месте.

Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Суд признал 26-летнего жителя Перми виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили 49-летнего мужчину, который подсадил школьницу на наркотики. 49-летний житель Березников осужден за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, он неоднократно в своей квартире предлагал школьнице наркотические вещества, а та их употребляла, поддавшись давлению.

ИСТОЧНИК KP.RU