В День города в Перми выступит Владимир Пресняков

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-27T12:05:00+03:00

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В День города перед «Театром-театром» состоится праздничный концерт. Особым гостем будет Владимир Пресняков. На мероприятие власти города планируют потратить 1,6 миллион рублей.

Согласно техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, концерт продлится один час.

- Для участия в выступлении исполнитель должен самостоятельно привлечь и обеспечить участие концертного коллектива: звукорежиссёров, техника, светохудожника, музыкантов и бэк-вокалистов, - сообщается в техническом задании.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на закрытии "Небесной ярмарки" выступит группа "Братья Гримм". На сайте госзакупок Центр по реализации проектов в сфере культуры разместил заявку на концерт, который должен состояться во время церемонии закрытия Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». Продолжительность концерта – 48 минут

ИСТОЧНИК KP.RU