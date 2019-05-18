2019-05-18T15:42:21+03:00
Звезды

На закрытии «Небесной ярмарки» в Кунгуре выступят «Братья Грим»

За их концерт заплатят полмиллиона
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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"Братья Грим""Братья Грим"Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На сайте госзакупок Центр по реализации проектов в сфере культуры разместил заявку на концерт, который должен состояться во время церемонии закрытия Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». В заявке указано: «Оказание услуг по исполнению произведений искусства творческим коллективом «Братья Грим» путем показа концертной программы».

Начальная цена контракта составила 500 тысяч рублей. Продолжительность концерта – 48 минут. Выступление «Братьев Грим» должно состояться 6 июля.

Напомним, «Небесная ярмарка» - фестиваль воздухоплавания, на который ежегодно в Кунгуре собирается более 50 тысяч зрителей. В этом году он пройдет с 29 июня по 6 июля.

В прошлом году на открытии «Небесной ярмарки» прошел концерт группы «Фабрика». Планировалось, что на закрытии фестиваля выступит певица МакSим, но вместо нее на стадион вышел DJ SMASH,

ИСТОЧНИК KP.RU

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