2019-05-24T14:26:07+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили 49-летнего мужчину, который подсадил школьницу на наркотики

Его приговорили к 11 годам лишения свободы
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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49-летний житель Березников осужден за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, он неоднократно в своей квартире предлагал школьнице наркотические вещества, а та их употребляла, поддавшись давлению.

- Кроме того, он признан в незаконном хранении наркотиков, - сообщили в пресс-службе. -

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что 34-летняя жительница Чусового незаконно провозила в город и распространяла наркотики. На трассе Полазна-Чусовой полицейские задержали машину женщины. При личном досмотре у женщины обнаружены и изъяты два свертка с веществом бежевого цвета, один из которых она прятала в носке, а другой – в волосах. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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