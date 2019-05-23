В пожаре в Прикамье погибли два человека

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-23T13:18:25+03:00

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23 мая в селе Бор Суксунского городского округа Пермского края загорелся жилой дом. На место ЧП выехали сотрудники пожарно-спасательной части, а также добровольные команды деревень.

-На момент прибытия первого подразделения наблюдалось горение внутри дома и кровли, а также бани и хозяйственных построек на площади 184 квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - В результате пожара сгорел жилой дом, баня и автомобиль, поврежден рядом расположенный жилой дом.

В пожаре погибли 55-летний хозяин дома и его 65-летний знакомый. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что в заброшенном доме Перми на улице 1-ый Павловский проезд несколько детей решили разжечь костер. Мусор быстро разгорелся, и в доме начался пожар. Две девочки – трех лет и десяти – при этом получили серьезные ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU