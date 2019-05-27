2019-05-27T06:25:48+03:00
Общество

В Прикамье во время ЕГЭ за школьниками будут наблюдать 1065 камер

Онлайн-трансляция будет вестись из 71 пункта сдачи экзамена
Лилия Абибулаева
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фото с сайта "Росттелекома"фото с сайта "Росттелекома"
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В Пермском крае в пунктах сдачи единого госэкзамена установили 1065 камер видеонаблюдения. В каждом из 71 пункта по 2 камеры, которые полностью охватывают аудиторию и фиксируют все, что в ней происходит.

Каждый программно-аппаратный комплекс обеспечит съемку и видеозапись проведения ЕГЭ-2019, видеотрансляцию сигнала на портал www.smotriege.ru.Запись экзамена будет доступна до 1 марта 2020 года.

Первый госэзамен стартует уже сегодня, 27 мая. В этом году ЕГЭ сдают 13,5 тысяч школьников по всему краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что несколько лет назад у пермяков была возможность сдать "родительский ЕГЭ". Сдать пробный экзамен по ЕГЭ пермским родителям предложили на базе школы №22. Тем самым Пермский край присоединился к акции, объявленной рособрнадзором – в числе 50 других регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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