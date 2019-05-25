В Перми водитель «Лексуса» сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-25T11:07:43+03:00

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Утром 24 мая в Свердловском районе Перми произошло ДТП, в котором пострадала 81-летняя пенсионерка. По предварительной информации, водитель «Лексуса» ехал задом по двору дома 205 на улице Балхашская и сбил пенсионерку. 81-летняя женщина получила травмы и отправлена в больницу.

Еще одно ДТП с участием пенсионера произошло в этот же день в Ленинском районе Перми. Водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на пешеходном переходе. 73-летнюю женщину с травмами различной степени тяжести отправили в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том,что в Перми водитель «Ауди» сбил 12-летнего велосипедиста. 22 мая в Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, двигаясь по улице Снайперов водитель «Ауди» сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика. Велосипедист пересекал проезжую часть, не спешившись, и на запрещающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU