«Ушел на работу и пропал»: в Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-25T12:57:14+03:00

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30-летний Максим Щербаков пропал 21 мая. В 8:00 он вышел из дома в поселке Ферма, сказал девушке, что пошел на работу, но на службе так и не появился. Вечером домой не вернулся. У мужчины был с собой сотовый телефон, но на звонки близких он не отвечает.

- Раньше Максим никогда не пропадал. Мог уйти ненадолго с друзьями, но всегда возвращался, - рассказала мать пропавшего. - Мы подали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождение 30-летнего Максима Щербакова, просьба сообщить по телефонам: 89519574684 или 02.

Напоним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли живой пропавшую 11-летнюю школьницу. Девочка пропала 24 мая в Дзержинском районе Перми. 11-летняя девочка пошла гулять с подружкой. В какой-то момент девочка посмотрела на время, поняла, что уже поздно, попрощалась и побежала домой. Вечером 24 мая родители обратились в полицию. Школьницу искали сотрудники полиции и волонтеры. В субботу, 25 мая, девочка нашлась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU