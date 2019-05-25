В Перми нашли живой пропавшую 11-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-25T11:42:04+03:00

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Девочка пропала 24 мая в Дзержинском районе Перми. 11-летняя девочка пошла гулять с подружкой. В какой-то момент девочка посмотрела на время, поняла, что уже поздно, попрощалась и побежала домой. Вечером 24 мая родители обратились в полицию. Школьницу искали сотрудники полиции и волонтеры.

В субботу, 25 мая, девочка нашлась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

- Девочка живая. В данный момент выясняем, где она находилась, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропала 72-летняя пенсионерка, страдающая потерей памяти. В среду, 22 мая, в Оржоникидзевском районе Перми пропала 72-летняя Галина Поносова. Женщина ушла из дома в микрорайоне Левшино и до сих пор не вернулась.Приметы: рост 160-165 см, волосы темные седые, глаза светло-голубые.Была одета: бежевая куртка с капюшоном, бежевая шапка берет, штаны темные, сапоги «Аляски».

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ИСТОЧНИК KP.RU