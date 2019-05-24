В Перми пропала 72-летняя пенсионерка, страдающая потерей памяти

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-24T09:16:13+03:00

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В среду, 22 мая, в Оржоникидзевском районе Перми пропала 72-летняя Галина Поносова. Женщина ушла из дома в микрорайоне Левшино и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 160-165 см, волосы темные седые, глаза светло-голубые.

Была одета: бежевая куртка с капюшоном, бежевая шапка берет, штаны темные, сапоги «Аляски».

С собой у пропавшей была женская сумка коричневая, в которой были документы и записка с адресом и контактами внучки.

Если вы видели Галину Поносову, просьба сообщить по телефонам: 204-49-04 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли родных бабушки, которая страдает потерей памяти. В Перми нашли родственников бабушки, найденную волонтерами. В среду, 22 мая, в 7:00 в Свердловском районе Перми волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой обнаружили бабушку.

ИСТОЧНИК KP.RU