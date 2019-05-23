В Перми водитель «Ауди» сбил 12-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-23T09:22:23+03:00

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В среду, 22 мая, в Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, двигаясь по улице Снайперов водитель «Ауди» сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика. Велосипедист пересекал проезжую часть, не спешившись, и на запрещающий сигнал светофора.

Подросток получил травмы и отправлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми во время погони нарушитель протаранил 7 автомобилей и перевернулся. Ночью 22 мая жители Индустриального района Перми могли стать свидетелями полицейской погони. Сотрудники ДПС увидели подозрительный автомобиль. Требование инспектора «Остановиться» водитель проигнорировал, превысил скорость и попытался скрыться.Полицейские бросились в погоню. У дома 28 на Чердынской водитель не справился с управлением и врезался в семь припаркованных автомобилей и перевернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU