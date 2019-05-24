Большая книжная ярмарка 2019 в Перми: книжные новинки и творческие встречи

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-24T12:37:22+03:00

Большая книжная ярмарка 2019 в Перми работает все выходные

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Более 60 участников собрались в павильоне перед Театром-Театром с 23 по 26 мая 2019 года в Перми. Ведь там проходит Большая книжная ярмарка.

В Большой книжной ярмарке принимают участие издательства - «Комсомольская правда»,«Детская литература», «Розовый жираф», «Редкая птица», «ЭНАС», «Манн, Иванов и Фербер», «Клевер-Медиа-Групп», «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», «Просвещение», «Белый город», «Самокат», «Мурзилка» и другие.

Издательства представляют современную литературу на русском языке, образовательную и деловую литературу, книги для детей. Также участвуют редакции журналов, книжные магазины, творческие союзы, библиотеки и музеи.

Приходите на Большую книжную ярмарку 2019 в Перми, выбирайте и покупайте книги.

Книга - лучший подарок! Также на мероприятии работают стенды с сувенирами, а все деньги от продаж идут благотворительные фонды.

ИСТОЧНИК KP.RU