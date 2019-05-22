2019-05-22T13:16:50+03:00
Происшествия

В Перми нашли родных бабушки, которая страдает потерей памяти

Пенсионерку нашли сегодня утром
Лилия Абибулаева
Поделиться:
фото поискового отряда им. ьИрины Бухановойфото поискового отряда им. ьИрины Бухановой
Изменить размер текста:

В Перми нашли родственников бабушки, найденную волонтерами. В среду, 22 мая, в 7:00 в Свердловском районе Перми волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой обнаружили бабушку.

- Женщину нашли рядом с домом 60 на Комсомольском проспекте,- сообщили волонтеры. - Бабушку зовут Нина Старикова.

В 11:00 сообщили, что родственники бабушки найдены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли живым пропавшего пять дней назад парня. 26-летний Вячеслав Петрин днем 15 мая вышел из дома в поселке Северный-Коспашский, находящегося возле Кизела. Он ушел гулять с собакой и пропал. С тех пор его никто не видел. Родственники подали заявление в полицию.Как уточнили волонтеры, все это время молодой человек прятался от медведя в сторожке в лесу. Когда хищник ушел, Вячеслав смог выйти из сторожки и добраться до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми во время погони нарушитель протаранил 7 автомобилей и перевернулся
В Пермском крае сотрудник полиции спас из пожара 86-летнюю учительницу
В Прикамье полицейские нашли в лесу двух пропавших детей
Житель Турции, задолжавший алименты ребенку в Прикамье, пытался сбежать из России
В Перми перевыпустят проездные билеты
В Перми из-за велопробега ограничат движение
«Был в компании друзей»: в Перми при странных обстоятельствах погиб подросток
В Перми иномарка сбила 12-летнего школьника
Более 10 пермских врачей боролись за жизнь малыша, выпавшего с 6 этажа
Дмитрий Козак проинспектировал строительство домов микрорайона Любимов
В Перми произошло ДТП с мотоциклистом
Пермские волонтеры разыскивают родственников бабушки, которая не помнит, где живет
В Прикамье подростков осудили за кражу охотничьего ружья
В Пермском крае разработают план по вовлечению в спорт жителей старше 30 лет
В Перми закрыли кафе «Уральские посикунчики»
«Выжигал раскаленным гвоздем татуировку». В Прикамье следователи проверят информацию об издевательствах над подростком
В Перми задержали подростка, который задушил своего дедушку
Житель Прикамья обманул государство на 3 миллиона