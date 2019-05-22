В Перми нашли родных бабушки, которая страдает потерей памяти

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-22T13:16:50+03:00

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В Перми нашли родственников бабушки, найденную волонтерами. В среду, 22 мая, в 7:00 в Свердловском районе Перми волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой обнаружили бабушку.

- Женщину нашли рядом с домом 60 на Комсомольском проспекте,- сообщили волонтеры. - Бабушку зовут Нина Старикова.

В 11:00 сообщили, что родственники бабушки найдены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли живым пропавшего пять дней назад парня. 26-летний Вячеслав Петрин днем 15 мая вышел из дома в поселке Северный-Коспашский, находящегося возле Кизела. Он ушел гулять с собакой и пропал. С тех пор его никто не видел. Родственники подали заявление в полицию.Как уточнили волонтеры, все это время молодой человек прятался от медведя в сторожке в лесу. Когда хищник ушел, Вячеслав смог выйти из сторожки и добраться до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU