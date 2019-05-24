«Газопровод горит!» Жителей Прикамья напугал ночной пожар, который сопровождался сильным хлопком
Жители Чусового и близлежащих районов проснулись от сильного хлопка. В домах трещали окна и тряслись стены. Местные жители предполагают, что причина яркого пламени на горизонте и ночного хлопка - взрыв на газопроводе.
Жителей Прикамья напугал ночной пожар, который сопровождался сильным хлопком.
- Газопровод за нефтеперекачкой взорвался
- Похоже газопровод, гул не выносимый был
- Газ из магистрального газопровода горит
- Проснулись в 4:20 от ужасного шума, гула. Казалось, стены тряслись !!! Думала, третья мировая началась!!! Надеюсь, никто не пострадал!!!
Фото и видео пожара местные жители выложили в соцсети.
Напомним, ранее мы писали о том, что на заводе в Пермском крае произошел взрыв: погибли три человека. Пользователи соцсетей сообщают, что около 9.30-10.00 в городе прозвучал громкий хлопок. Через несколько минут со стороны завода пошел черный густой дым. Как сообщил источник, на месте ЧП работают экстренные службы. В результате происшествия погибли три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU