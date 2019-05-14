Жителя Прикамья осудили за секс с несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-14T14:35:38+03:00

На момент совершения преступления девочке было 16 лет

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В Пермском крае осудили 21-летнего жителя Чернушинского района за половое сношение по обоюдному согласию с несовершеннолетней девочкой. Следствие установило, что молодой человек знал о том, что его подруге всего 16.

О преступлении стало известно, когда девочка пришла в женскую консультацию.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что педагога из Пермского края подозревают в изнасиловании 15-летней девушки В Очере 54-летний педагог интерната обвиняется в совершении двух преступлений по статьям «изнасилование несовершеннолетней» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней». Сейчас педагог интерната находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU