В Перми во время погони нарушитель протаранил 7 автомобилей и перевернулся

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-22T14:25:49+03:00

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Ночью 22 мая жители Индустриального района Перми могли стать свидетелями полицейской погони. Сотрудники ДПС увидели подозрительный автомобиль. Требование инспектора «Остановиться» водитель проигнорировал, превысил скорость и попытался скрыться.

Полицейские бросились в погоню. У дома 28 на Чердынской водитель не справился с управлением и врезался в семь припаркованных автомобилей и перевернулся.

- Правонарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что 30-летний гражданин никогда не имел водительского удостоверения, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения. В апреле 2019 г. в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. От процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался, в отношении него составлены административные материалы, - сообщают ГИБДД по Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU