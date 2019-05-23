В Прикамской школе проведут молебен перед ЕГЭ

СЕГОДНЯ 06:21 2019-05-23T08:03:44+03:00

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В пятницу, 24 мая,для жителей Нытвы состоится необычная служба. Выпускники местной школы смогут помолиться об успешной сдаче выпускных экзаменов.

- Дорогие ученики, а также их родители!

24 мая в 17:00 в нашем храме с Божией помощью состоится молебен перед ЕГЭ. Приглашаем всех принять молитвеннное участие в этом богоугодном деле, - сообщает на странице храма в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пройдет экстремальный забег «Red Bull 400».Соревнования проходят по всему миру от Японии до Канады. В России уже не в первый раз забег пройдет в Чайковском на территории спорткомплекса «Снежинка». Спортсмены выйдут на старт 25 мая. Условия гонки достаточно просты - быстрее всех забежать на трамплин. Длина дистанции «всего» 400 метров, однако, сложность представляет ее уклон - 35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU