2019-05-22T15:30:40+03:00
Спорт

В Прикамье пройдет экстремальный забег «Red Bull 400»

Забег пройдет в Чайковском
Лилия Абибулаева
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Соревнования проходят по всему миру от Японии до Канады. В России уже не в первый раз забег пройдет в Чайковском на территории спорткомплекса «Снежинка». Спортсмены выйдут на старт 25 мая.

Условия гонки достаточно просты - быстрее всех забежать на трамплин. Длина дистанции «всего» 400 метров, однако, сложность представляет ее уклон - 35 градусов.

В этом году заявки на участие поступили от 19 регионов России. Также на соревнования приедет автор идеи, основатель Red Bull 400, австрийский легкоатлет Андреас Бергер. Ожидаются и участники из других стран. Каждый год в соревнованиях принимают участие известные российские спортсмены (в 2018 м участником стал Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков). В нынешнем году в полосном составе трамплины будет покорять мужская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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