СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-22T15:38:52+03:00

Изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019: причиной стали обращения жителей города

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Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019 связаны с обращениями граждан.

Автобусы № 23 «микрорайон Голованово – НПО «Искра» и №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский» будут ходить по другому расписанию.

В будние дни первый рейс будет отправляться в 6:50 вместо 07:10.

Также автобусный маршрут №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский» перейдет на летний режим работы.

Причиной изменения стали обращения жителей города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за велопробега ограничат движение. В воскресенье, 26 мая, в Перми пройдет ежегодный велопробег «Пермское кольцо». В связи с эти в Дзержинском районе Перми ограничат движение транспорта.Так, проезд для автомобилистов будет перекрыт на проспекте Парковом от улицы Переселенческой до Куфонина, на Переселенческая от Гатчинская до проспекта Паркового, а также по Гатчинская на участке от Подлесной до Василия Каменского.

ИСТОЧНИК KP.RU