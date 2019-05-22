2019-05-22T15:38:52+03:00
Общество

Изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019

Изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019: причиной стали обращения жителей города
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019 связаны с обращениями граждан.

Автобусы № 23 «микрорайон Голованово – НПО «Искра» и №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский» будут ходить по другому расписанию.

В будние дни первый рейс будет отправляться в 6:50 вместо 07:10.

Также автобусный маршрут №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский» перейдет на летний режим работы.

Причиной изменения стали обращения жителей города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за велопробега ограничат движение. В воскресенье, 26 мая, в Перми пройдет ежегодный велопробег «Пермское кольцо». В связи с эти в Дзержинском районе Перми ограничат движение транспорта.Так, проезд для автомобилистов будет перекрыт на проспекте Парковом от улицы Переселенческой до Куфонина, на Переселенческая от Гатчинская до проспекта Паркового, а также по Гатчинская на участке от Подлесной до Василия Каменского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми уничтожили более 300 кг запрещенных яблок
"Все в дыму": в Перми произошел пожар у территории завода
МЧС: 22-23 мая в Прикамье ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер
Парк Горького приглашает на Фестиваль мороженого
В Прикамье пройдет экстремальный забег «Red Bull 400»
Жители Прикамья запустят цифровых воздушных змеев
Пермские спортсменки выиграли международный турнир в Испании
В Перми во время погони нарушитель протаранил 7 автомобилей и перевернулся
В Перми нашли родных бабушки, которая страдает потерей памяти
В Пермском крае сотрудник полиции спас из пожара 86-летнюю учительницу
В Прикамье полицейские нашли в лесу двух пропавших детей
Житель Турции, задолжавший алименты ребенку в Прикамье, пытался сбежать из России
В Перми перевыпустят проездные билеты
В Перми из-за велопробега ограничат движение
«Был в компании друзей»: в Перми при странных обстоятельствах погиб подросток
В Перми иномарка сбила 12-летнего школьника
Более 10 пермских врачей боролись за жизнь малыша, выпавшего с 6 этажа
Дмитрий Козак проинспектировал строительство домов микрорайона Любимов
В Перми произошло ДТП с мотоциклистом
Пермские волонтеры разыскивают родственников бабушки, которая не помнит, где живет
В Прикамье подростков осудили за кражу охотничьего ружья
В Пермском крае разработают план по вовлечению в спорт жителей старше 30 лет
В Перми закрыли кафе «Уральские посикунчики»
«Выжигал раскаленным гвоздем татуировку». В Прикамье следователи проверят информацию об издевательствах над подростком
В Перми задержали подростка, который задушил своего дедушку
Житель Прикамья обманул государство на 3 миллиона