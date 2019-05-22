2019-05-22T11:00:52+03:00
Общество

В Перми из-за велопробега ограничат движение

Также изменится движение общественного транспорта [аудио]
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В воскресенье, 26 мая, в Перми пройдет ежегодный велопробег «Пермское кольцо». В связи с эти в Дзержинском районе Перми ограничат движение транспорта.

С 09:40 до 11:40 по маршруту велопробега движение всех видов транспорта будет закрыто.

Так, проезд для автомобилистов будет перекрыт на проспекте Парковом от улицы Переселенческой до Куфонина, на Переселенческая от Гатчинская до проспекта Паркового, а также по Гатчинская на участке от Подлесной до Василия Каменского.

С 10:00 25 мая до 11:30 26 мая будет запрещена остановка и стоянка на всем протяжении маршрута велопробега на проспекте Парковом и улице Переселенческой.

С 09:40 до 11:40 26 мая изменится движение общественного транспорта.

- Автобус №11 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» в прямом и обратном направлениях проследует по Куфонина, технологическому проезду вдоль проспекта Парковый, Зои Космодемьянской, Подлесной и далее по маршруту следования.

- Автобус №12 «проспект Парковый – ОАО «ПЗСП» в направлении улицы Переселенческая следует по технологическому проезду вдоль проспекта Парковый с конечной остановкой «улица Зои Космодемьянской», в обратном направлении по улицам Зои Космодемьянской, Подлесной, Куфонина и далее по маршруту следования.

- Автобус №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», автобус №52 «микрорайон Парковый – микрорайон Хмели», автобус №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» и автобус №67 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» будут укорочены до пересечения улиц Василия Каменского и Зои Космодемьянской.

- Автобус №47 «аэропорт «Бахаревка» – Мачтобаза» в прямом и обратном направлениях следует по технологическому проезду вдоль проспекта Парковый.

- Автобус №54 «улица Мильчакова – микрорайон Хмели» в прямом и обратном направлениях следует через остановки «ДКЖ» и «Печатная фабрика «Гознак» по улицам Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов и Подлесной.

- Автобус №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2» и Автобус №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в прямом и обратном направлениях следуют через остановки «ДКЖ» и «Печатная фабрика «Гознак» по улицам Локомотивной, Фридриха Энгельса, Малкова, шоссе Космонавтов, Подлесной, Зои Космодемьянской, технологическому проезду вдоль проспекта Парковый, Куфонина, далее по маршруту следования.

- Троллейбус №10 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы» будет укорочен до остановочного пункта «Печатная фабрика «Гознак».

"Пусть бегают там, где должны бегать, в лесу и на стадионе. Зачем этот пафос?" в прямом эфире радио "КП" - Пермь" обсуждали ради каких мероприятий стоит перекрывать город

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ИСТОЧНИК KP.RU

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