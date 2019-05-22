В Перми произошло ДТП с мотоциклистом

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-22T08:09:29+03:00

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Во вторник, 21 мая, на улице Чернышевского в Свердловском районе Перми произошло ДТП с участием мотоциклиста.Обстоятельства аварии не известны.

При ударе мотоциклист вылетел на проезжую часть и получил множественные травмы.

фото chp_59

- Мужчина получил сочетанные травмы и был отправлен в краевую клиническую больницу,- сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе скорой помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода.В Березниках мужчина решил перейти дорогу напротив торгового центра «Альянс», не доходя до пешеходного перехода метров тридцать. Он вышел из-за припаркованных у магазина машин и оказался прямо под колесами едущего по улице Ленина автомобиля Lada Priora.Об этом сообщил в соцсетях очевидец произошедшего.По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Сейчас личность погибшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU