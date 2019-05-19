2019-05-19T16:35:16+03:00
Происшествия

«Вышел прямо под колеса». В Прикамье водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: БЕРЕЗНИКИ ONLINE • НОВОСТИФото: БЕРЕЗНИКИ ONLINE • НОВОСТИ
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В Березниках мужчина решил перейти дорогу напротив торгового центра «Альянс», не доходя до пешеходного перехода метров тридцать. Он вышел из-за припаркованных у магазина машин и оказался прямо под колесами едущего по улице Ленина автомобиля Lada Priora.

Об этом сообщил в соцсетях очевидец произошедшего.

«Мужчина выпрыгнул под колеса Приоре. И под колеса он прыгал не на пешеходке, а из-за стоящих на парковке автомобилей», - написал он.

Эту информацию подтвердили в краевой полиции.

- Авария произошла в половине четвертого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Сейчас личность погибшего устанавливается.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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