В Перми задержали подростка, который задушил своего дедушку

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-21T15:21:54+03:00

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2 мая в Курганской области было обнаружено тело 64-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Следователи выяснили, что преступление совершил внук мужчины.

1 мая 15-летний подросток повздорил с дедом. Возникла ссора, в результате которой мальчик руками задушил родственника. После чего подросток уехал из Курганской области и прибыл в Пермь, где его и задержали.

В ходе допроса юноша полностью признался в содеянном. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на полное установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят парня за секс с 14-летней девушкой. В Пермском крае предстанет 19-летний житель Чердынского района. По версии следствия, в конце марта 2019 года, молодой человек совершил половой акт без применения насилия с несовершеннолетней знакомой. Парень знал, что подруге всего 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU