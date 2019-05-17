В Перми задержали дилера, который прятал наркотики в штанах

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-17T10:28:16+03:00

фото с сайта ГУ МВД по Пермскому краю

Еще 2 килограмма наркотика было в детском рюкзаке

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Полицейским было известно, что злоумышленник приобрел крупную партию гашиша. В ходе осмотра машины подозреваемого сотрудники полиции нашли детский рюкзак, в котором было 2 килограмма наркотика. 43-летний мужчина и его сожительница попытались отвертеться, сказав, что рюкзак подбросили.

Однако личный осмотр подтвердил вину злоумышленника - под спортивными брюками дилера был обнаружен еще один килограмм гашиша.

"Он купил наркотики за несколько часов до задержания", рассказывает полицейский после задержания диллера 00:00 00:00

- Запрещенные вещества задержанный планировал сбыть. Сейчас полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества в Пермь. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленник заключен под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в результате ДТП пострадал 13-летний подросток

ИСТОЧНИК KP.RU