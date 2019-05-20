2019-05-20T12:53:11+03:00
Происшествия

В Перми продолжаются поиски пенсионерки с болезнью Альцгеймера

Женщина пропала 15 апреля
Лилия Абибулаева
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фото из группы во "Вконтакте" "Поисковый отряд им.Ирины Бухановойфото из группы во "Вконтакте" "Поисковый отряд им.Ирины Бухановой
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В Свердловском районе Перми пропала 85-летняя пенсионерка. Гиназия Абдуллина ушла из квартиры сына на улице Куйбышева 15 апреля и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Известно, что женщина страдает болезнью Альцгеймера. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Волонтеры обновили ориентировку. В кармане куртки женщины была бумажка с номерами телефонов и адресами сына и внучки.

Пропавшая пенсионерка была одета в черное пальто,черные сапоги до колена, темно-серое платье, на голове бордовый платок с люрексом, в кармане пальто табличка с номером телефона и адресом сына и внучки. Приметы: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, волосы темные с сединой.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении 85-летней Гиназии Абдуллиной, просьба сообщить по телефонам: 8 (922) 30-288-30 и 8 (902) 630-80-82 (Ксения)

ИСТОЧНИК KP.RU

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