2019-05-20T13:57:16+03:00
Происшествия

В Пермском крае два брата из мести убили местного жителя

Тело погибшего они спрятали в лесу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Верещагинском районе осудят двух братьев за убийство местного жителя. Мужчины напали на местного жителя на улице и ударили его ножом. После этого избили, посадили в машину, где пострадавший скончался, и вывезли в лес. Тело мужчины обнаружили местные жители.

Оказывается, мотивом преступления стала месть. В 2015 году погибший тяжело ранил одного из братьев. За свое преступление он отсидел полный срок.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили мужчину, который поджег бар. 50-летний мужчина отдыхал в баре на улице Пушкина. Около 23:00 он поругался с сотрудником заведения и выбежал на улицу. Через час он злоумышленник вернулся с бутылкой с зажигательной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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