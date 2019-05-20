В Перми осудили мужчину, который поджег бар

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-20T09:03:59+03:00

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50-летний мужчина отдыхал в баре на улице Пушкина. Около 23:00 он поругался с сотрудником заведения и выбежал на улицу. Через час он злоумышленник вернулся с бутылкой с зажигательной смесью.

- Мужчина поджог ее и бросил в зал. Моментально вспыхнул диван и стена. Официанты потушили пламя и позвонили в полицию. По счастливой случайности никто из клиентов и сотрудников кафе не пострадал. Злоумышленника доставили в дежурную часть. В стенах полиции он признался, что никогда бы не пошел на столь отчаянный шаг, если был трезв, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Пермяка осудили по статье «Хулиганство». При вынесении приговора суд учел положительные характеристики пермяка и отсутствие у него приводов в полицию. Мужчине назначили 300 часов обязательных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми женщина пыталась зарезать бывшего возлюбленного.

ИСТОЧНИК KP.RU