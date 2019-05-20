В Перми впервые пройдет благотворительный концерт в поддержку детей, страдающих ихтиозом

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-20T09:13:08+03:00

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Академический хор «Млада», культурный бренд Пермского края (Художественный руководитель – Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова), 1 и 2 июня приглашает на благотворительные концерты «Твори добро!» в Частную филармонию «Триумф».

Концерты приурочены ко Дню защиты детей. Цель события – сбор средств для благотворительной организации «Поддержка людей с ихтиозом».

Люди с диагнозом ихтиоз нуждаются в постоянной дорогостоящей медицинской и психологической помощи. Ихтиоз - редкое генетическое заболевание (1 случай на 300 тысяч населения), связанное с нарушением формирования кожного покрова. Родители детей с диагнозом ихтиоз часто остаются один на один с проблемой, так данное заболевание малоизученное и практически не поддается лечению (ихтиоз.ру).

Вместе с артистами «Млады» на сцене выступит 9-летний Ярослав Волжинский, чья история вдохновила на создание благотворительной программы.

Специальный гость — экс-участник «Млады» Вадик Королев, в настоящее время солист московской группы OQJAV (обладатель Премии «Степной волк» в номинации «Дебют», «Золотая горгулья» за «Лучший независимый проект», номинант Премии MTV Europe Music Awards: «Российский артист года»). Билеты в кассах города.

Справка:

Пермский хор «Млада» - известный в России и Европе молодежный коллектив высокого профессионального уровня с 30-летней историей, лауреат международных конкурсов и фестивалей, культурный бренд Перми и Пермского края. Художественный руководитель — Заслуженный деятель искусств РФ Ольга Выгузова.

На сегодняшний день «Млада» - один из наиболее интересных и востребованных хоровых коллективов нового поколения. Изначально базируясь на художественных позициях академического хорового пения, «Млада» использует новаторские творческие идеи, тем самым раздвигает границы традиционного хорового жанра, создает новый более «демократический» современный музыкальный материал.

В творческом арсенале хора – виртуозное владение разностилевыми вокальными техниками от базового академического вокала до различных вокальных приемов (народное пение, эстрадно-джазовый вокал, техника «скэт», горловое пение, йодль и т.д.), что значительно увеличивает репертуарные возможности коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU