«Примирение не состоялось». В Перми женщина пыталась зарезать бывшего возлюбленного

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-19T11:27:19+03:00

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В Мотовилихе любовная драма получила кровавое завершение. В гости к 45-летнему мужчине, живущему на улице КИМ, пришла его бывшая сожительница. 38-летняя женщина, похоже, пыталась вновь наладить отношения. Пара устроила застолье, но примирение не состоялось. Наоборот, во время распития спиртных напитков между хозяином и гостьей разгорелась ссора.

Исчерпав словесные аргументы, женщина схватила со стола нож и ударила им в живот бывшего возлюбленного. После этого она сбежала из квартиры. Мужчину с тяжелым ранением живота госпитализировали. Врачи сообщили о произошедшем в полицию.

- Выяснилось, что 38-летняя гостья проживает всего лишь в паре кварталов от дома бывшего возлюбленного, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. -.На следующий день подозреваемую задержали и водворили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU