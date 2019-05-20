В Перми под колесами «Яндекс. Такси» погиб лосенок

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-20T07:38:54+03:00

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В воскресенье, 19 мая, на улице Шоссе Космонавтов произошло ДТП. Водитель «Яндекс. Такси» сбил лосенка.

В результате аварии животное погибло на месте, а у машины такси отлетел передний бампер. По сообщению минприроды, автомобилисту придется заплатить штраф за сбитого лося до 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода.В Березниках мужчина решил перейти дорогу напротив торгового центра «Альянс», не доходя до пешеходного перехода метров тридцать. Он вышел из-за припаркованных у магазина машин и оказался прямо под колесами едущего по улице Ленина автомобиля Lada Priora.Об этом сообщил в соцсетях очевидец произошедшего.По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Сейчас личность погибшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU