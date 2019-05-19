Пермяк, страдавший потерей памяти, найден живым

СЕГОДНЯ 19:06 2019-05-19T19:09:10+03:00

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В Перми нашли 62-летнего Сергея Русских. Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, он найден живым. Напомним, Сергей Николаевич ездил в больницу, находящуюся в районе гипермаркета «Лента», а после этого пешком отправился домой, на улицу Рабочая. Но домой не пришел. И в течение почти суток о нем ничего не было известно.

Родные волновались, так как мужчина страдал потерей памяти и нуждался в медицинской помощи.

Но продолжаются поиски Вячеслава Петрина, пропавшего 15 мая в поселке Северный-Коспашский, находящегося возле Кизела. 26-летний мужчина ушел гулять с собакой и с тех пор его никто не видел. Сегодня волонтеры прочесывали лес возле поселка. Пока о судьбе Вячеслава ничего не известно.

Напомним приметы Вячеслава: рост 168 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в серую куртку с красными манжетами, серую спецовку и черные резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU