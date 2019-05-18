«Ушел гулять с собакой и не вернулся». В Прикамье разыскивают 26-летнего парня, пропавшего четыре дня назад

СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-18T19:17:09+03:00

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26-летний Вячеслав Петрин днем 15 мая вышел из дома в поселке Северный-Коспашский, находящегося возле Кизела. Он ушел гулять с собакой и пропал. С тех пор его никто не видел. Родственники подали заявление в полицию. А в воскресенье, 19 мая, на поиски Вячеслава выйдут волонтеры.

Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, сбор пермских волонтеров назначен на полвосьмого утра, на Комсомольском проспекте, 89, возле памятник «МИГ на взлете». В Кизеле место сбора – отдел полиции, по адресу: ул. Пролетарская, 19, в 12 часов.

- Для поисков необходимы хорошо подготовленные, ориентирующиеся в лесной местности люди - охотники, туристы, - рассказали в поисковом отряде. - С собой необходимо взять свистки, рации, яркие жилеты, фонари, воду, горячий чай и еду.

Приметы Вячеслава: рост 168 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в серую куртку с красными манжетами, серую спецовку и черные резиновые сапоги. На голове – армейская кепка.

ИСТОЧНИК KP.RU