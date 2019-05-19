2019-05-19T14:40:22+03:00
Происшествия

«Не дошел до дома». В Перми разыскивают 62-летнего мужчину, страдающего потерей памяти

Сергей Русских отправился домой от гипермаркета «Лента»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Сергей Русских страдает потерей памятиСергей Русских страдает потерей памяти
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В Перми разыскивают Сергея Русских. 62-летний мужчина пропал ночью 18 мая. Как сообщили в поисковом отряд имени Ирины Бухановой, Сергей Николаевич ездил в больницу, находящуюся в районе гипермаркета «Лента», а после этого пешком отправился домой, на улицу Рабочая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы Сергея Русских: рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые. Был одет в темно-синюю куртку и серые штаны. У мужчины возможна потеря памяти, он нуждается в медицинской помощи.

Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию по телефонам 204-49-04 или 102.

Напомним, сегодня, 19 мая, волонтеры вышли на поиски Вячеслава Петрина, пропавшего 15 мая в поселке Северный-Коспашский, находящегося возле Кизела. Он ушел гулять с собакой и с тех пор его никто не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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