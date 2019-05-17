2019-05-17T19:30:04+03:00
Общество

Пермяки могут стать обладателями первой в России премии «Со-единение»

Продолжается подача заявок на премию
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..Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Премия Фонда «Со-единение» призвана выявить и поощрить людей, верных делу и внесших весомый вклад в деятельность в сфере поддержки и защиты россиян с одновременными нарушениями слуха и зрения, а также тех, кто создал дополнительные формы поддержки активных слепоглухих.Об этом сообщили на портале "Открытые НКО".

Премия присуждается по следующим номинациям: «За преданность и верность делу»; «За вклад в сфере поддержки и защиты»; «За вклад в сфере культуры»; «За лучший проект»; «За системный подход в сфере поддержки и защиты россиян с одновременным нарушением слуха и зрения».

Номинировать или номинироваться на конкурс могут представители власти, деятели искусства, работники сферы образования, волонтеры — все те, кто регулярно и продуктивно своей работой меняет мир слепоглухого человека к лучшему. Заявки должны быть подкреплены публикациями в СМИ, благодарственными письмами, сертификатами, дипломами, рекомендациями и другими материалами за последние пять лет.

Присуждение Премии осуществляется на конкурсной основе для всех физических и юридических лиц регионов России. Подать заявку можно на сайте конкурса. Выдвижение на премию продлится до 15 июля 2019 года.

Торжественная церемония вручения Премии состоится 15 октября 2019 года в Театре Нации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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