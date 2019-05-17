2019-05-17T07:57:24+03:00
Происшествия

В Перми в результате ДТП пострадал 13-летний подросток

Авария произошла в Кировском районе Перми
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В четверг, 16 мая, в Кировском районе Перми произошло ДТП с участием подростка.

Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, около 20.00 по Ушакова в направлении Сысольской двигался автомобиль «Лада Веста». 45-летний водитель не справился с управлением и наехал на бетонный бордюр. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 13-летняя девочка - пассажир «Лада Веста».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что за сутки в Перми произошло три ДТП с детьми В Кировском районе 37- летний водитель автомобиля ОРЕL-VЕСТRА, на повороте направо не уступил дорогу и сбил первоклассницу. По предварительной информации, девочка переходила дорогу по зебре на разрешающий сигнал. В результате ДТП ребенок получил травмы, назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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