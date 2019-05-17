2019-05-17T07:42:40+03:00
Происшествия

За сутки в Перми произошло три ДТП с детьми

Детям назначили амбулаторное лечение
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В среду, 15 мая, на территории Перми зарегистрировано три ДТП с участием несовершеннолетних

В Кировском районе 37- летний водитель автомобиля ОРЕL-VЕСТRА, на повороте направо не уступил дорогу и сбил первоклассницу. По предварительной информации, девочка переходила дорогу по зебре на разрешающий сигнал. В результате ДТП ребенок получил травмы, назначено амбулаторное лечение.

- В Орджоникидзевском районе 26- летняя женщина-водитель автомобиля CHERY допустила наезд на ученицу 8-го класса. ДТП произошло в районе дома № 37 ул. Черняховского, на регулируемом перекрестке, водитель не уступила дорогу и совершила наезд на 15-летнюю девушку-пешехода. По предварительной информации школьница переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства, на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии девочка получила травмы, рекомендовано амбулаторное лечение, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Еще одно происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний, было зарегистрировано около 5 часов вечера в Свердловском районе Перми. По предварительной информации, 35-летний водитель автобуса VOLGABUS, применил экстренное торможение во избежание ДТП, что привело к падению 6-летнего пассажира в салоне автобуса. В результате падения ребенок получил ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми на время «Ночи в музее» общественный транспорт будет работать дольше
17 мая отмечается Всемирный день борьбы с меланомой
В Перми в результате ДТП пострадал 13-летний подросток
В Прикамье 390 тысяч человек живет за чертой бедности
В Перми на Восточном обходе произошло смертельное ДТП
В Пермском крае пропала 30-летняя женщина
"Махал перед лицом гранатой". Пермяка будут судить за то, что угрожал убить полицейских
Пермский Арбат открыли для автомобилистов
В Прикамье мужчину осудят за жестокое убийство знакомого
«Шквалистый ветер и гроза»: в Перми объявили штормовое предупреждение
Пермское УФАС проверит увеличение цены на капусту
Что делать, если вас укусил клещ?
17 мая в Прикамье пройдет «Единый День тестирования на ВИЧ»
В Прикамье спасли мужчину, закрывшегося в гараже
В Пермском крае школьница покончила с собой
АО «ПЗСП» представляет свою продукцию на строительной выставке
В Прикамье взлетела цена на капусту на 225%
В пермской клинической больницы №4 открылось онкологическое отделение
В Перми отремонтируют стадион «Авангард»
В Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора
Пермяк отсудил у туроператора 5 миллионов за испорченный отдых
В Прикамье мужчина ранил ножом трех человек
Смотрите на сайте "КП"-Пермь" видеотрансляцию с лекции о гипертонии в ЦМП
В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье нашли пропавшую 17-летнюю девушку
В Пермском крае сотрудница банка переводила себе деньги клиентов