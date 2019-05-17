За сутки в Перми произошло три ДТП с детьми

СЕГОДНЯ 07:42 2019-05-17T07:42:40+03:00

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В среду, 15 мая, на территории Перми зарегистрировано три ДТП с участием несовершеннолетних

В Кировском районе 37- летний водитель автомобиля ОРЕL-VЕСТRА, на повороте направо не уступил дорогу и сбил первоклассницу. По предварительной информации, девочка переходила дорогу по зебре на разрешающий сигнал. В результате ДТП ребенок получил травмы, назначено амбулаторное лечение.

- В Орджоникидзевском районе 26- летняя женщина-водитель автомобиля CHERY допустила наезд на ученицу 8-го класса. ДТП произошло в районе дома № 37 ул. Черняховского, на регулируемом перекрестке, водитель не уступила дорогу и совершила наезд на 15-летнюю девушку-пешехода. По предварительной информации школьница переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства, на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии девочка получила травмы, рекомендовано амбулаторное лечение, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Еще одно происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний, было зарегистрировано около 5 часов вечера в Свердловском районе Перми. По предварительной информации, 35-летний водитель автобуса VOLGABUS, применил экстренное торможение во избежание ДТП, что привело к падению 6-летнего пассажира в салоне автобуса. В результате падения ребенок получил ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU